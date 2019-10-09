Димитрис Прифтис: «Я счастлив победе над «Олимпией», но мы должны быть более эффективны в атаке»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги победного матча в Кубке Европы против «Олимпии» (80:67).

«Я счастлив этой победе, потому что игра была очень сложной. Даже когда мы не забивали, то продолжали играть правильно. Мы должны быть более эффективны в нападении. Но мне понравилась реакция команды, когда проигрывали сопернику минус 13, мы сохраняли концентрацию до конца встречи.

Теперь важно продолжить работу и показать такую же игру в Единой лиге ВТБ. В конце игры мы не могли рассчитывать на Палссона, он получил очень болезненный удар», — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».