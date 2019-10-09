Павел Сергеев: «В начале игры промазали слишком много свободных бросков»

Разыгрывающий УНИКСа Павел Сергеев прокомментировал победу казанцев над «Олимпией» (80:67).

— Было очень тяжелое начало. Мы не могли реализовать свои броски, старались компенсировать хорошей защитой, и это получилось. В конце в краске попали, а защита оставалась на своем уровне. За исключением нескольких невынужденных бросков соперника в целом остальное было нормально.

— Сегодня получилось так, что вначале проигрывали -13, а выиграли +12.

— Мы в начале игры слишком много промазали свободных бросков. А соперник в это время все попал, и за счет этого образовался отрыв. Но только, как мы наладили свое нападение, то вернулись в игру и вырвались вперед.

— Ваш трехочковый буквально вдохновил команду. Как у вас отношения с бросками из-за дуги?

— Нам тренер говорит, если свободны, то надо бросать. Даже если не попал, нужно сохранять уверенность в своих силах. Это 50 процентов успеха в этом деле, — приводит слова Сергеева корреспондент «Реального времени».