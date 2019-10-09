Путин назвал главное в работе губернатора

Президент России Владимир Путин встретился с 19 главами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования 8 сентября. Среди них были Радий Хабиров (Башкирия), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и другие.

В разговоре с ними Путин сообщил, что главное в работе губернатора — «постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания».

«Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь предстоящий период на этой высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряженно», — цитирует его пресс-служба Кремля