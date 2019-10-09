В Альметьевске выбирают лучшего военного водителя — видео

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В Альметьевске состоялся конкурс «Лучший военный водитель-2019», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Он прошел на базе Альметьевской автомобильной школы ДОСААФ.

В конкурсе приняли участие курсанты образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по военно-учетной специальности «водитель автомобилей категории «С». Им предстоит пройти три этапа: проверка знаний правил дорожного движения и устройства автомобиля, прохождение основ военной подготовки и вождение автомобиля КамАЗ-4350. В первую очередь курсантов проверяют на точность выполнения заданий.

«Это не просто водители, это военные водители тягачей, тех же ракетных установок», — сказал председатель правления РОГО ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.