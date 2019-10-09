Метшин рассказал, почему не хочет поставить себе памятник

Мэр Казани Ильсур Метшин в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал, что не хочет, чтобы в его честь открыли памятник.

«Во-первых, по нашим мусульманским традициям памятники ставить нельзя. Я надеюсь, мне не будет. <...> Для меня, конечно, важнее мое доброе имя и моя добрая фамилия. Чтобы через годы дети, внуки ходили по улицам моей Казани, любимой, родной, и им не было стыдно. Вот главный памятник — это», — сказал градоначальник.

Он отметил, что в ближайшее время он не намерен покидать свою должность.

«Нет, я абсолютно не устал. Для меня каждый день как новый», — сказал Метшин.

Напомним, что в этом интервью Метшин также рассказал о самом трудном решении на посту мэра Казани.