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Метшин рассказал, почему не хочет поставить себе памятник

18:44, 09.10.2019 4
Метшин рассказал, почему не хочет поставить себе памятник
Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал, что не хочет, чтобы в его честь открыли памятник.

«Во-первых, по нашим мусульманским традициям памятники ставить нельзя. Я надеюсь, мне не будет. <...> Для меня, конечно, важнее мое доброе имя и моя добрая фамилия. Чтобы через годы дети, внуки ходили по улицам моей Казани, любимой, родной, и им не было стыдно. Вот главный памятник — это», — сказал градоначальник.

Он отметил, что в ближайшее время он не намерен покидать свою должность.

«Нет, я абсолютно не устал. Для меня каждый день как новый», — сказал Метшин.

Напомним, что в этом интервью Метшин также рассказал о самом трудном решении на посту мэра Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    что такое - не устал? На службе не устают пока служат... если выборный - другое дело ... а на службе - усталость отсутствует.
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  • Анонимно 09 окт
    Новая мечеть в азино 2 должна быть в честь ильсура
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    Анонимно 10 окт
    не факт что должна - мечети еще нет, а долг уже есть?
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    Анонимно 10 окт
    В казани принято вместо памятников мечети поднимать, а мечеть уже в планах
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