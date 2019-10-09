Метшин рассказал о самом трудном решении на посту мэра Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал о своем самом трудном решении на посту.

По его словам, это решение убрать из столицы Татарстана «Газели» и «Пазики».

«Это были казаки-разбойники, так во многих городах и остаются. То есть люди выезжают без медицинского освидетельствования, люди, имеющие учет в наркологии, и так далее. Мы приняли решение поменять городской автотранспорт на автобусы повышенной комфортности, вернуться к советской системе — она была очень отлажена, когда по расписанию приходили автобусы», — сказал Метшин.

Он отметил, что вскоре после этого решения в Казани хотели заблокировать движение.

«Это был февраль месяц, и мне сорока принесла по цыганской почте, что в 5 утра хотят на 16 перекрестках остановить движение, поставить «Пазики», «Газели», вытащить провода, выкинуть ключи и уйти, парализовать в феврале движение. А я только начинал работать, и мне сказали: «Ты принимай решение. Потому что тебя утром в 7 утра вынесут вперед ногами и вышвырнут на свалку истории». И вот за ночь было принято решение. Количество грейдеров… там к Танковому училищу еще обратился, чтобы расчистить, если… ну мы понимали свою правоту», — подчеркнул градоначальник.

В результате Казань в 2007 году первая в России закупила 1 200 автобусов повышенной комфортности.