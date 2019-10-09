Путин уволил своего советника Сергея Глазьева, который стал министром ЕЭК

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Сергея Глазьева.

Ранее 1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был утвержден министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК, пишет RT.

С 2012 года Глазьев был советником президента России по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Белоруссии и Казахстана.