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Путин уволил своего советника Сергея Глазьева, который стал министром ЕЭК

18:25, 09.10.2019
Путин уволил своего советника Сергея Глазьева, который стал министром ЕЭК
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Сергея Глазьева.

Ранее 1 октября на саммите Евразийского экономического союза Глазьев был утвержден министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК, пишет RT.

С 2012 года Глазьев был советником президента России по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Белоруссии и Казахстана.

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