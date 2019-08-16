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Советник президента России станет министром Евразийской экономической комиссии

12:48, 16.08.2019
Советник президента России станет министром Евразийской экономической комиссии
Фото: kremlin.ru

Советник президента России Сергей Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Его кандидатуру уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза, пишет ТАСС. Утвердить это решение должны главы государств ЕАЭС в октябре.

Ранее министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК была Татьяна Валовая. В мае она возглавила офис Организации Объединенных Наций (ООН).

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