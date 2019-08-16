Советник президента России станет министром Евразийской экономической комиссии
Советник президента России Сергей Глазьев станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Его кандидатуру уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза, пишет ТАСС. Утвердить это решение должны главы государств ЕАЭС в октябре.
Ранее министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК была Татьяна Валовая. В мае она возглавила офис Организации Объединенных Наций (ООН).ОбществоВласть
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