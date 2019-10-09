Минниханов открыл обновленную центральную магистраль в Челнах
Президент Татарстана Рустам Минниханов в Набережных Челнах принял участие в торжественном открытии одной из главных автодорог после капитального ремонта — центральной магистрали.
Она объединяет Альметьевский тракт, проспект М. Джалиля, проспект Набережночелнинский, проспект Мира и улицу А.Алиша. Общая протяженность всех участков превышает 18,5 км, сообщает пресс-служба президента РТ. Также были отремонтированы пешеходные тротуары.
Реконструкция позволила увеличить пропускную и несущую способность дороги на отдельных участках.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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