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Минниханов открыл обновленную центральную магистраль в Челнах

17:59, 09.10.2019
Минниханов открыл обновленную центральную магистраль в Челнах
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Набережных Челнах принял участие в торжественном открытии одной из главных автодорог после капитального ремонта — центральной магистрали.

Она объединяет Альметьевский тракт, проспект М. Джалиля, проспект Набережночелнинский, проспект Мира и улицу А.Алиша. Общая протяженность всех участков превышает 18,5 км, сообщает пресс-служба президента РТ. Также были отремонтированы пешеходные тротуары.

Реконструкция позволила увеличить пропускную и несущую способность дороги на отдельных участках.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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