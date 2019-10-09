Правительство выделило Татарстану 240 млн рублей на развитие рынка газомоторного топлива

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Татарстану 240 млн рублей на развитие рынка газомоторного топлива.

В целом 17 регионам из резервного фонда правительства выделили 3,4 млрд рублей. Деньги пойдут на ввод в эксплуатацию в 2019 году 85 газовых заправок. Больше всего получили Белгородская (800 млн рублей) и Ростовская (760 млн рублей) области.

Ранее сообщалось, что более 1 750 жителей республики перевели свои автомобили на метан с начала 2016 года в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан».