Более 200 начинающих предпринимателей в Казани получат новые субсидии

Фото: Фото: Максим Платонов

В службе занятости Казани зарегистрированы 3 540 человек. Это один из самых низких показателей среди городов-миллионников России, рассказали во время «делового понедельника». Безработица остается на уровне прошлого года — 0,55%. На одного безработного приходится пять вакансий, а всего их 18 тысяч. Больше половины вакансий — рабочие специальности. Из 13 тысяч человек, которые обратились в службу занятости с начала года, более 8 тысяч человек трудоустроены.

207 безработных открыли свой бизнес с помощью службы занятости. Это те люди, которые обращались со своими идеями. С этого года начинающим предпринимателям в Казани стали выделять субсидии в 145 тыс. рублей. Субсидии — безвозвратные, если бизнес просуществует свыше 2 лет. Если человек проработает менее 2 лет, деньги необходимо вернуть в бюджет города.

В этом году 1 407 человек прошли подготовку по программам профессионального обучения и дополнительного образования, более половина из них нашли новую работу. Перечень профессий, по которым проводится обучение, расширили до 46 специальностей. Женщины, находящихся в декретном отпуске, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья обучаются на кондитеров, операторов котельной, парикмахеров, электромонтеров.

В Казани реализуют федеральный проект «Старшее поколение» для людей предпенсионного возраста. В рамках этой программы с начала года начали переподготовку более 600 человек по программам: обучение водителей категории «В», машинистов, слесарей КИП, повышение квалификации руководителей и бухгалтеров.