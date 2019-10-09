Бывший начальник колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, объявлен в розыск

Следователи Белгородской области объявили в розыск бывшего начальника исправительной колонии №4 Сергея Макарова, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Его подозревают в нанесении ущерба на 14 миллионов рублей из-за поставки некачественных консервов.

Бывший начальник колонии уволился с должности в 2018 году, ему заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Он объявлен в розыск.

Как установлено следствием, должностные лица ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, не имея производственных мощностей, специалистов, которые обладали бы необходимыми познаниями, заключили с Центральным окружным управлением материально-технического снабжения МВД России двенадцать госконтрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России.

Для исполнения контрактов начальство колонии получило авансом 80 процентов их цены, однако продукция не соответствовала требованиям контрактов и не была принята заказчиком. В результате ущерб составил более 14 миллионов рублей, передает пресс-служба Белгородского управления Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что адвокат, представлявший интересы Кокорина в суде, скончался.