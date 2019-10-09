Следком опубликовал кадры задержания пособников ИГИЛ

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Следственный комитет России опубликовал кадры задержания подсобников ИГИЛ.

По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда Российской Федерации) через Сеть интернет.

Также они создали группу в мессенджере «Телеграм», в которую приглашали всех заинтересованных лиц, которые согласились финансировать организацию. Под видом благотворительности было собрано 6 млн рублей.



Следователем одного из отделов столичного СК России совместно с сотрудниками подразделений ФСБ проведено более 90 обысков в домах людей, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела.

Было обнаружено и изъято порядка 60 банковских карт, денежные средства в сумме около 6 тысяч долларов США,10 мобильных устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, литература экстремистского толка.



Напомним, пособники, собирающие деньги для террористов, были обнаружены и в Татарстане.