Владелец «Кайрата»: «Ждем Курбана Бердыева, но пока он хочет взять паузу в работе»
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о желании пригласить в казахстанский клуб бывшего тренера «Рубина» Курбана Бердыева.
— Вы как-то сказали: «Очень хочется, чтобы Бердыев завершил свою тренерскую карьеру в «Кайрате». Сейчас он без работы.
— Я от своих слов не отказываюсь. Мы всегда ждем Курбана Бекиевича, с большим уважением относимся к нему. Понятно, что в тренерской жизни бывают разные периоды. И тем не менее считаем его очень сильным специалистом. Плюс он выступал за «Кайрат».
— После ухода Бердыева из «Рубина» вы с ним контактировали?
— Да, беседовали. Он сказал, что хочет какое-то время отдохнуть, потратить время на себя, на семью — в общем, взять паузу. И я его прекрасно понимаю. Принять российскую и казахстанскую команды — это две разные вещи. Хочется, чтобы он возглавил сильный клуб в РПЛ.
— Но вы делали ему предложение сейчас?
— Нет, конкретное предложение Бердыеву делали три года назад. А сейчас просто общие разговоры, — сказал Боранбаев.СпортФутбол Татарстан
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