Владелец «Кайрата»: «Ждем Курбана Бердыева, но пока он хочет взять паузу в работе»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о желании пригласить в казахстанский клуб бывшего тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

— Вы как-то сказали: «Очень хочется, чтобы Бердыев завершил свою тренерскую карьеру в «Кайрате». Сейчас он без работы.

— Я от своих слов не отказываюсь. Мы всегда ждем Курбана Бекиевича, с большим уважением относимся к нему. Понятно, что в тренерской жизни бывают разные периоды. И тем не менее считаем его очень сильным специалистом. Плюс он выступал за «Кайрат».

— После ухода Бердыева из «Рубина» вы с ним контактировали?

— Да, беседовали. Он сказал, что хочет какое-то время отдохнуть, потратить время на себя, на семью — в общем, взять паузу. И я его прекрасно понимаю. Принять российскую и казахстанскую команды — это две разные вещи. Хочется, чтобы он возглавил сильный клуб в РПЛ.

— Но вы делали ему предложение сейчас?

— Нет, конкретное предложение Бердыеву делали три года назад. А сейчас просто общие разговоры, — сказал Боранбаев.