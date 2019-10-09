В Казани водитель «Мерседеса» сбил трех человек, погиб четырехлетний мальчик

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Минувшим вечером на улице Гаврилова в Казани водитель сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате ДТП погиб четырехлетний мальчик, двое пожилых людей пострадали.

55-летний мужчина получил ушиб головного мозга, а 50-летняя женщина получила перелом левой голени. Ребенок скончался в карете скорой помощи.

Также видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Ранее сообщалось, что иномарка врезалась в ограждение на повороте у стен Казанского зоопарка. Фотографии последствий аварии выложили в социальных сетях. Водитель не пострадал, машина получила серьезные повреждения.