Соцсети: у стен Казанского зоопарка произошло еще одно ДТП

Иномарка врезалась в ограждение на повороте у стен Казанского зоопарка. Фотографии последствий аварии выложили сегодня в социальных сетях.

Водитель, по сообщениям очевидцев, не пострадал, машина же получила значительные повреждения. В комментариях пользователи шутят о том, что «зоопарк еще не открылся, но уже притягивает посетителей», но некоторые отмечают: на дороге у зоопарка узкий и крутой поворот, поэтому там и происходят аварии.

Предыдущее ДТП, напомним, произошло на территории зоопарка: машина буквально влетела в стену здания.

