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Соцсети: у стен Казанского зоопарка произошло еще одно ДТП

20:23, 05.10.2019
Соцсети: у стен Казанского зоопарка произошло еще одно ДТП
Фото: instagram.com/_vkazani_/

Иномарка врезалась в ограждение на повороте у стен Казанского зоопарка. Фотографии последствий аварии выложили сегодня в социальных сетях.

Водитель, по сообщениям очевидцев, не пострадал, машина же получила значительные повреждения. В комментариях пользователи шутят о том, что «зоопарк еще не открылся, но уже притягивает посетителей», но некоторые отмечают: на дороге у зоопарка узкий и крутой поворот, поэтому там и происходят аварии.

Предыдущее ДТП, напомним, произошло на территории зоопарка: машина буквально влетела в стену здания.

Происшествия Татарстан
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