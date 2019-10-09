ВЦИОМ: каждый второй россиянин экономит энергоресурсы

Каждый второй россиянин — 57% — тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается сократить их потребление.

Такие данные получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате исследования отношения россиян к потреблению энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода).

Чаще за расходами энергоресурсов следят люди старших возрастов, жители малых городов и поселков.

Основным мотивом бережного отношения опрошенные назвали желание сэкономить деньги (79% респондентов). На втором месте стоит сбережение природных ресурсов — об этом задумывается 15% россиян, что в 5 раз больше, чем 4 года назад. Обычной привычкой и воспитанием обосновали экономию 14% опрошенных.

Треть россиян — 29 % — не экономит энергоресурсы специальным образом, обосновывая это тем, что они уже придерживаются ответственного потребления и тратят только необходимое. Не получается соблюдать экономию у 22% респондентов, а еще 12% заявили об отсутствии такой необходимости.

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