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Названы места складирования снега в Набережных Челнах

05:03, 09.10.2019
Названы места складирования снега в Набережных Челнах
Фото: nabchelny.ru

Зимой 2019—2020 годов в Набережных Челнах снег будет складироваться на пяти площадках. В прошлом году их было только три.

Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Ринат Абдуллин.

Для первой площадки отведена территория в 10 га на ул. Карьерной (карьер КСМ), для второй — на территории в 2,5 га вдоль проезда Тозелеш, для третьей — 22,7 га на ул. Технической. Кроме того, снег будет свозиться на площадку в 2,6 га на ул. Технической и на участок на пересечении Казанского проспекта с улицей Старосармановской, говорится в документе.

Ранее российские инженеры предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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