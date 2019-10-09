Названы места складирования снега в Набережных Челнах

Зимой 2019—2020 годов в Набережных Челнах снег будет складироваться на пяти площадках. В прошлом году их было только три.

Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Ринат Абдуллин.

Для первой площадки отведена территория в 10 га на ул. Карьерной (карьер КСМ), для второй — на территории в 2,5 га вдоль проезда Тозелеш, для третьей — 22,7 га на ул. Технической. Кроме того, снег будет свозиться на площадку в 2,6 га на ул. Технической и на участок на пересечении Казанского проспекта с улицей Старосармановской, говорится в документе.

Ранее российские инженеры предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах.