NASA записало звучание Марса

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало завораживающие звуки, исходящие из недр Марса. Данные получены с борта марсианской станции InSight.

Аппарат совершил посадку на Красной планете в ноябре прошлого года. Он представляет собой стационарную платформу, не способную перемещаться.

Станция предназначена для изучения процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Этому служат два прибора: сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) и инструмент HP (Heat Flow and Physical Properties Probe), предназначенные для измерения физических процессов под поверхностью планеты.

«Голос» Красной планеты удалось услышать именно благодаря прибору SEIS. Ученые сообщают, что человеческое ухо не способно самостоятельно различить записанные звуки. Поэтому полученный сигнал был ускорен и обработан по специальным алгоритмам.

Напомним, ранее NASA предложило землянам отправить свое имя на Марс.