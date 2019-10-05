Новости общества

05:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Радий Хабиров поручил проработать концепцию благоустройства набережной Уфы с предпринимателями

23:38, 05.10.2019
Радий Хабиров поручил проработать концепцию благоустройства набережной Уфы с предпринимателями
Фото: glavarb.ru

Вчера глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Уфы Ульфат Мустафин приняли участие в республиканской акции «Зеленая Башкирия». На улице Набережной в микрорайоне Сипайлово было высажено более 100 саженцев-крупномеров. Благодаря этому вдоль набережной реки Уфы появилась аллея «Сипайловские сосны».

— Задача акции — не просто посадить деревья. Важно сделать это с участим самих жителей, чтобы они были причастны к этому большому событию. Наши города должны быть зелеными, — сказал Радий Хабиров.

После глава республики осмотрел территорию набережной реки Уфы и пляжного комплекса «Берег солнца» и обсудил с руководством муниципалитета варианты организации парковочных площадок, возведения зданий и сооружений, прокладки пешеходных и велосипедных дорожек, передает пресс-служба главы РБ.

Руководитель региона поручил определить направления развития этой зоны совместно с предпринимателями.

Ранее в Уфе рассказали, когда заработает фонтан «Танцующие журавли».

Справка

Акция «Зелёная Башкирия» впервые прошла в апреле 2019 года. В ней приняли участие более 160 тысяч жителей республики, были разбиты 164 тематические аллеи, посажено более 109 тысяч деревьев и кустарников.

ОбществоИнфраструктураБизнес Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров