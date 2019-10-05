Радий Хабиров поручил проработать концепцию благоустройства набережной Уфы с предпринимателями

Вчера глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Уфы Ульфат Мустафин приняли участие в республиканской акции «Зеленая Башкирия». На улице Набережной в микрорайоне Сипайлово было высажено более 100 саженцев-крупномеров. Благодаря этому вдоль набережной реки Уфы появилась аллея «Сипайловские сосны».

— Задача акции — не просто посадить деревья. Важно сделать это с участим самих жителей, чтобы они были причастны к этому большому событию. Наши города должны быть зелеными, — сказал Радий Хабиров.

После глава республики осмотрел территорию набережной реки Уфы и пляжного комплекса «Берег солнца» и обсудил с руководством муниципалитета варианты организации парковочных площадок, возведения зданий и сооружений, прокладки пешеходных и велосипедных дорожек, передает пресс-служба главы РБ.

Руководитель региона поручил определить направления развития этой зоны совместно с предпринимателями.

Ранее в Уфе рассказали, когда заработает фонтан «Танцующие журавли».