ВРП Татарстана превысит 2,5 трлн рублей в 2019 году

Объем валового регионального продукта по итогам 2019 года по оценке превысит 2,5 трлн рублей. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,6%.

Такие данные представил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

По его словам, в 2030 году объем ВРП превысит 5 трлн рублей. Экономический рост Татарстана будет обеспечен дальнейшим эффективным развитием ОЭЗ, ТОСЭР, промплощадок, индустриальных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Сегодня в республике действуют 74 промышленные площадки и 17 промышленных парков, на которых осуществляют деятельность более 1,4 тыс. резидентов. В 2020 году планируется довести количество объектов инфраструктуры поддержки МСП до 100.

Ранее стало известно, что гарантийная поддержка МСБ Татарстана за 9 месяцев увеличилась почти вдвое.