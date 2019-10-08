В Казани оштрафовали водителя и пассажира за езду на крыше автомобиля — видео

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Инсекторы ГИБДД оштрафовали в Казани водителя и пассажиров за езду на крыше автомобиля.

В сообщении полка ДПС Казани в Instagram говорится, что в ходе мониторинга социальных сетей 5 октября был найден видеоролик, в котором автомобиль Lada Kalina передвигается по улице Вишневского с тремя пассажирами на крыше. Также было установлено аналогичное нарушение на проспекте Победы.

В результате водитель машины был задержан. В отношении него составили несколько административных протоколов и оштрафовали.

Одного из пассажиров также привлекли к административной ответственности. В отношении остальных расследование продолжается.