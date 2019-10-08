В Париже представят работы российских художников с психическими заболеваниями
«Конечная наша задача — чтобы люди могли зарабатывать на своем творчестве. На эти деньги они могут и материалы для творчества покупать, и коммунальные услуги оплачивать. Насколько это получается системно — сложно сказать. Но мы активно работаем», — цитирует специалиста «Татар-информ».
Напомним, что завтра в Казани пройдет первая выставка картин лучших художников-аутсайдеров Приволжского федерального округа «Другое измерение».ОбществоКультура Татарстан
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