В Париже представят работы российских художников с психическими заболеваниями

Картины людей с психическими заболеваниями (художников-аутсайдеров) из России представят в Париже на всемирно известной выставке Outsider Art Fair. Об этом рассказала руководитель татарстанской общественной организации помощи людям с ментальными особенностями «Аутсайдервиль» Ольга Фоминых.



«Конечная наша задача — чтобы люди могли зарабатывать на своем творчестве. На эти деньги они могут и материалы для творчества покупать, и коммунальные услуги оплачивать. Насколько это получается системно — сложно сказать. Но мы активно работаем», — цитирует специалиста «Татар-информ».

Напомним, что завтра в Казани пройдет первая выставка картин лучших художников-аутсайдеров Приволжского федерального округа «Другое измерение».