С начала года приставы Татарстана взыскали более 2 млрд рублей долгов по налогам

По итогам января — сентября 2019 года судебные приставы Татарстана взыскали более 2 млрд рублей долгов по налоговым платежам.

Также за указанный период в рамках исполнительных производств этой категории было арестовано имущество должников на сумму более 211 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Отмечается, что за девять месяцев более 613 тыс. татарстанцев проверили сведения о своих долгах в разделе «Узнай о своих долгах», что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее приставы Татарстана провели рейд по должникам. Всего в республике в поле зрения числятся свыше 130 тыс. граждан.