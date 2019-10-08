Совфед: законопроект о блокировке пользователей мессенджеров направлен на устранение анонимности

Сенатор Александр Башкин рассказал подробности о внесенном в Госдуму законопроекте, которым предлагается блокировать пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации.



По его словам, законопроект направлен на общемировую тенденцию — устранение анонимности в интернете.

«Это серьезная опасность, весь мир думает о том, как вывести правоотношения в интернете в такой же тип правоотношений, как в обычно жизни, без анонимности. Но я подчеркиваю, речь не идет об устранении конфиденциальности, о нарушении защиты тайны переписки», — цитирует Башкина RT.

По словам сенатора, когда был принят законопроект об идентификации сотовых номеров и запрет на анонимные сим-карты, «телефонный терроризм пошел на спад», однако ему на смену пришел «почтовый терроризм».

«Десятки и сотни последних сообщений о минировании общественных учреждений в основном шли с почтовых адресов. Важная задача законопроекта — пресекать запрещенную информацию, расследовать совершенные преступления», — сказал член Совфеда.