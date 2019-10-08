В России предложили блокировать пользователей мессенджеров и e-mail за запрещенную информацию

В Государственную думу внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию.

Один из авторов документа — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что на практике целесообразно блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения.

Законопроект также предусматривает исключение из действующего законодательства положений, противоречащих Конституции и обязывающих организаторов сервисов обмена сообщениями проверять содержимое и давать оценку правомерности отправляемых пользователями электронных сообщений, пишет «РИА Новости».

Штраф за невыполнение требований о блокировке для граждан может составить от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.