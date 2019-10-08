Бурганов поздравил казанского педагога с призовым местом на конкурсе «Учитель года — 2019» — видео

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов поздравил учителя биологии из Казани Наиля Мирсаитова с попаданием в число призеров конкурса «Учитель года — 2019», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Перспектив после победы много, но свой путь он видит только педагогом. Говорит, искренние улыбки учеников не заменит ни одна другая работа», — сказал глава Минобрнауки РТ.

Он отметил, что в любой школе России есть такие учителя, которые становятся примером и с учетом их мнения меняются образовательные программы.