В России назвали «Учителя года — 2019»

Победителем конкурса «Учитель года — 2019» стала учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. Церемония награждения прошла сегодня в Государственном Кремлевском дворце.

Ларисе Арачашвили 29 лет, ее педагогический стаж — 5 лет, пишет профильное ведомство Волгоградской области. Она окончила бакалавриат и магистратуру Волгоградского государственного социально-педагогического университета, также она входит в совет молодых педагогов Волгоградской области.

Напомним, что в конкурсе участвовал и в числе пяти лучших дошел до финала педагог из Казани — учитель биологии Наиль Мирсаитов.

