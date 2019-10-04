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В России назвали «Учителя года — 2019»

22:09, 04.10.2019
В России назвали «Учителя года — 2019»
Фото: obraz.volgograd.ru

Победителем конкурса «Учитель года — 2019» стала учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. Церемония награждения прошла сегодня в Государственном Кремлевском дворце.

Ларисе Арачашвили 29 лет, ее педагогический стаж — 5 лет, пишет профильное ведомство Волгоградской области. Она окончила бакалавриат и магистратуру Волгоградского государственного социально-педагогического университета, также она входит в совет молодых педагогов Волгоградской области.

Напомним, что в конкурсе участвовал и в числе пяти лучших дошел до финала педагог из Казани — учитель биологии Наиль Мирсаитов.

ОбществоОбразование
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