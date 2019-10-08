Казанский суд не стал водворять в СИЗО начальника угрозыска ОП «Горки»

Фото: «Реальное время»

Приволжский райсуд Казани отправил под домашний арест майора полиции Дамира Замалиева. Действующего начальника отделения угрозыска ОП «Горки» подозревают в четырех преступлениях, включая незаконный оборот оружия и понуждение свидетеля к даче ложных показаний.



В суде майор Замалиев заявил, что за его плечами — 13 лет безупречной службы и к преступлениям он не причастен. Адвокаты подозреваемого намекнули на оговор со стороны пьющих свидетелей.

Замруководителя следственного отдела по Приволжскому району Следкома по РТ Ильдар Гасимов просил отправить Замалиева под стражу, утверждая, что 2 сентября подозреваемый майор лично пугал бедами одного свидетеля, а другому некие «неустановленные полицейские» подбросили записку угрожающего характера.

Оба свидетеля в Следкоме сообщили, что ранее по требованию Замалиева дали в полиции заведомо ложные показания о знакомстве с гражданином, в квартире которого после его смерти оперативники нашли самодельный револьвер.

Помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина позицию следствия поддержала. Судья Ильнур Гарифуллин в ходатайстве отказал, однако счел нужным избрать в качестве меры пресечения домашний арест до конца ноября.

По версии следователей, оружие было подброшено с целью дальнейшего изъятия и повышения показателей в рамках операции «Арсенал».



На заседании выяснилось — под подозрением оперативник и дознаватель того же отдела полиции. Подробности — в репортаже «Реального времени».