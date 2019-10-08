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В Казани повторно задержан начальник угрозыска ОП «Горки»

16:18, 08.10.2019
В Казани повторно задержан начальник угрозыска ОП «Горки»
Фото: «Реальное время»

О повторном задержании начальника угрозыска казанского отдела полиции «Горки» Дамира Замалиева сообщают источники «Реального времени». Подозреваемому в подбросе оружия на квартиру покойника ради статистики по операции «Арсенал» добавили статей о превышении полномочий и давлении на свидетеля.

В Приволжский райсуд Казани направлено ходатайство об аресте Замалиева. Напомним, месяц назад тот же суд отказался заключать этого фигуранта под стражу, и он смог вернуться на службу.

По мнению защиты, подозрения в адрес Замалиева не состоятельны. Поддержать коллегу в суд пришла группа полицейских в штатском.

Как Замалиева отправили под домашний арест, и кто из его коллег получил прописку в этом уголовном деле — в репортаже «Реального времени».

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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