Объем господдержки МСБ вырос в 26—27 раз за счет нацпроекта

В будущем году на поддержку МСБ республики выделяется почти 2 млрд рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Об этом сообщил сегодня министр экономики Фарид Абдулганиев на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, где обсуждался проект бюджета РТ на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.

«С появлением этого нацпроекта сумма поддержки по линии федерального центра существенно выросла. Если в прошлом году у нас было 70 млн рублей, то в этом году 1,550 млрд рублей», — уточнил он, отвечая на вопросы членов комитета.

«Если мы сопоставим прошлогоднюю сумму, то там рост в 26—27 раз идет», — обобщил Абдулганиев показатели прямой финансовой поддержки, закладываемой в проект бюджета-2020.

