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Экс-министру сельского хозяйства Татарстана Марату Ахметову вручили орден Александра Невского

13:41, 08.10.2019 1
Экс-министру сельского хозяйства Татарстана Марату Ахметову вручили орден Александра Невского
Фото: Инна Серова

Орден Александра Невского за многолетнюю работу вручил президент Татарстана Рустам Минниханов экс-министру сельского хозяйства Марату Ахметову от имени российского правительства на проходящем в «Корстоне» праздновании Дня работника сельского хозяйства.

Рустам Минниханов сообщил, что в этом году Татарстан произведет 1,9 млн тонн молока и поблагодарил компанию «Татнефть» за обеспечение селян топливом по льготным ценам.

ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 08 окт
    А.Невский не к селу и городу. Разумного основания у жизни нет.
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