Экс-министру сельского хозяйства Татарстана Марату Ахметову вручили орден Александра Невского
Орден Александра Невского за многолетнюю работу вручил президент Татарстана Рустам Минниханов экс-министру сельского хозяйства Марату Ахметову от имени российского правительства на проходящем в «Корстоне» праздновании Дня работника сельского хозяйства.
Рустам Минниханов сообщил, что в этом году Татарстан произведет 1,9 млн тонн молока и поблагодарил компанию «Татнефть» за обеспечение селян топливом по льготным ценам.ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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