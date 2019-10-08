Со следующего года туалеты на железнодорожных вокзалах будут бесплатными для всех

РЖД с января 2020 года сделают бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования.

«Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан по поводу стоимости данных услуг. Примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарной комнаты». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РЖД.

В компании отметили, что в настоящее время большая часть вокзалов (80%) предоставляет данные услуги бесплатно.

Сейчас бесплатно туалетами на вокзалах пользуются пассажиры поездов. Для этого надо предъявить билет на поезд, который либо пришел на эту станцию не более часа назад, либо сейчас стоит на ней, либо отправится в течение ближайших трех часов.

Ранее сообщалось, что РЖД ввели услугу по бесплатному уведомлению пассажиров через СМС о возможных изменениях в расписании поезда, на который куплен билет.

