Брат Эмиля Галимова покинул «Северсталь» спустя два месяца после перехода
Нападающий Ансель Галимов разорвал контракт с «Северсталью», информирует официальный сайт череповецкой команды.
«Хоккейный клуб благодарит нападающего за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении череповчан.
Хоккеист покинул клуб спустя два месяца после перехода. Всего за «Северсталь» нападающий провел 6 матчей, в которых набрал 3(2+1) очка.
Отметим, что Ансель Галимов является воспитанником «Нефтехимика» и старшим братом нападающего «Ак Барса» Эмиля Галимова.СпортХоккей Татарстан
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