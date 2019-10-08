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Брат Эмиля Галимова покинул «Северсталь» спустя два месяца после перехода

12:21, 08.10.2019
Брат Эмиля Галимова покинул «Северсталь» спустя два месяца после перехода
Фото: severstalclub.ru

Нападающий Ансель Галимов разорвал контракт с «Северсталью», информирует официальный сайт череповецкой команды.

«Хоккейный клуб благодарит нападающего за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении череповчан.

Хоккеист покинул клуб спустя два месяца после перехода. Всего за «Северсталь» нападающий провел 6 матчей, в которых набрал 3(2+1) очка.

Отметим, что Ансель Галимов является воспитанником «Нефтехимика» и старшим братом нападающего «Ак Барса» Эмиля Галимова.

СпортХоккей Татарстан
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