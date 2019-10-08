ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков

ВТБ изменил условия по рефинансированию ипотеки для клиентов сторонних банков, снизив ставку на 0,6 п.п. Минимальные ценовые параметры для заемщиков сторонних банков теперь составляют 9,1% годовых на весь срок кредитования. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

В рамках предложения клиенты могут рефинансировать кредит, выданный на цели приобретения готового жилья и новостроек, по ставке 9,1% с учетом комплексного страхования. При этом размер займа может составлять до 90% стоимости недвижимости. Заемщики могут получить одобрение по заявке без предоставления справки о доходах — по паспорту и СНИЛС. Решение по кредиту принимается за сутки.

«В соответствии со стратегией ВТБ, мы стараемся удовлетворить спрос клиентов, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому из них. Наше предложение позволяет заемщикам перевести ипотеку в ВТБ по максимально упрощенной схеме — всего по двум документам, и с выгодной ставкой — 9,1%. При этом денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей», — комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ.

За восемь месяцев 2019 года в рамках ипотечных программ «Рефинансирование» банк заключил более 14,8 тыс. сделок на сумму около 29,8 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)

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