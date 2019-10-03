Шаймиев анонсировал строительство в Болгаре Международного мусульманского лагеря

Неподалеку от Болгарской исламской академии построят Международный мусульманский лагерь, рассказал сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев полпреду президента России в ПФО Игорю Комарову.

— Рустам Минниханов выдвинул идею построить здесь, за Болгарской исламской академией, всероссийский лагерь для верующих детей на все лето. Здесь очень красивое место. Уже проектирование началось, тут есть все необходимые условия, — приводит слова Шаймиева «Татар-информ».

Идея создания такого лагеря появилась еще в мае, добавил ректор БИА Данияр Абдрахманов.

Напомним, завтра Комаров примет участие в совещании, посвященном развитию внутреннего туризма. С этим и связан его визит в Великий Болгар.

