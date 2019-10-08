Первый этап Большого Казанского кольца в планах завершить ко дню празднования столетия ТАССР

Первый этап Большого Казанского кольца планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР.

В настоящее время на месте работают 139 специалистов в две смены.

Так, четырехполосная дорога будет от ул. Булатова до ул. Борисковской, ее протяженность будет 800 м с путепроводом над Фермерским шоссе и пешеходным переходом.

Полностью завершить строительство на этом участке дороги планируется к 30 августа 2020 года, ко дню празднования столетия ТАССР.

На данный момент там продолжается разработка грунта, его вывезено более 160 тыс. кубов. Также переносятся инженерные коммуникаций — завершено переустройство 177,5 погонного метра газопровода, выполнена работа по переустройству 520 погонных метров водоснабжения и сетей 514 погонных метров связи, пишет «Татар-информ».

Кроме того, предусмотрено строительство ливневой канализации, освещения и трамвайной линии.

Ранее сообщалось, что на проектно-изыскательские работы для строительства второго этапа Большого Казанского кольца (БКК) длиной 1,3 км из бюджета Татарстана выделят 49,9 млн рублей. Речь идет об участке дороги от улицы Борисковской до Технической в Приволжском районе Казани.

