Казанская «Стрела» стала бронзовым призером Высшей лиги по регби

С 3 по 6 октября в Москве на стадионе «Фили» прошел финал российской Высшей лиги по регби-15. Среди финалистов турнира оказалась казанская «Стрела», прошедшая сезон без поражений.

Казанцы уступили в полуфинале красноярскому «Енисею-СТМ-2» со счетом 19:21. В матче за третье место «Стрела» одолела «Красный Яр-2» (12:0) и стала обладателем бронзовых наград чемпионата России.

Отметим, что благодаря победе в регулярном первенстве казанская «Стрела» досрочно вышла в Премьер-лигу.

«Стрела» (5) 12:0 (0) «Красный Яр-2»