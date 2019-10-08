Адам Рейдеборн: «Гарипов и Билялов зарекомендовали себя в КХЛ, но такое есть в любой команде»

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал конкуренцию среди вратарей казанского клуба.

— У вас с Тимуром Биляловым расписан график, согласно которому вы играете?

— Нет, такого нет. Тимур отлично сыграл на ноль в матче с «Трактором» и заслужил еще один матч. Я рад, что он показывает надежную игру. Это хорошо для команды.

— Когда вы подписали контракт с «Ак Барсом», еще не было известно о том, что Эмиль Гарипов пропустит начало сезона. Вы переживали из-за того, что можете стать третьим вратарем команды?

— Конечно, я знал, что меня ждет непростая конкуренция, так как Эмиль и Тимур зарекомендовали себя в КХЛ. Но такое было бы в любой команде. Если не доказывать свой уровень на каждой тренировке, ничего не получится. У меня не было ожиданий по поводу того, сколько игр мне дадут провести. Мне просто хочется быть полезным, и пока мне удается это. «Ак Барс» побеждает. Это главное на сейчас.

— После игры против СКА, где вам забили на последних минутах и сорвали матч на ноль, вы сказали, что не сильно расстроились. Победы для вас — самая важная часть статистики?

— Это точно. «Сухари» меня не волнуют, и раз мы забили на один гол больше соперника, значит, все хорошо. Тренеры тоже не смотрят на игры на ноль. Им интереснее победы, так почему нули должны быть такими важными для меня? — сказал Рейдеборн.