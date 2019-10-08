Стало известно, кому в регионах готовы платить зарплату от 200 тыс. рублей

Эксперты сервиса по трудоустройству HeadHunter составили подборку из 20 вакансий с зарплатой выше 200 тыс. рублей в разных российских регионах.

Среди них генеральный директор проекта по созданию экспедиционно-курьерского бизнеса в один из крупных российских производственных холдингов в Москве. Кандидату обещают зарплату 10 тыс. долларов после вычета НДФЛ (почти 650 тыс. рублей по нынешнему курсу).

От 350 тыс. рублей после вычета налогов обещают второму пилоту вертолета МИ-8T в Якутске. Среди требований к кандидату — налет не менее 500 часов, пишут «Известия».

На зарплату от 200 тыс. рублей на руки может претендовать кандидат на вакансию консультанта Oracle Siebel CRM в Ростове-на-Дону.

Среди попавших в топ-20 вакансий также значатся директор IT-департамента в Москве (350 тыс. рублей), руководитель отдела цифрового маркетинга в Йошкар-Оле (200 тыс. рублей), ведущий разработчик Android в Москве (от 400 тыс. рублей), главный бухгалтер c функциями финансового директора в Санкт-Петербурге (250 тыс. рублей) и ведущий менеджер по оптовым продажам и ключевым клиентам в Екатеринбурге (от 200 тыс. рублей).

По данным HeadHunter, в октябре средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям в России составляет более 45 тыс. рублей.

Ранее Казань вошла в десятку рейтинга по уровню зарплат в регионах России.