В Казани появится второй отель Marriott

В Казани недалеко от улицы Баумана планируют открыть второй отель Marriott категории четыре звезды.

Информацию об этом подтвердили в мэрии Казани, тогда как АО «Гостиничная компания», отель которого на 150 мест работает под брендом Marriott рядом с Казанским кремлем с 2011 года, не опровергло и не подтвердило ее, пишет «Коммерсант».

В России у Marriott 29 гостиниц в 13 регионах. Четырехзвездочный отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin работает по франшизе. Стоимость номеров в нем варьируется от 5,2 тыс. до 11,7 тыс. рублей.

В конце 2016 года казанский Marriott остановил свою деятельность в связи с банкротством владельца здания — ООО «Динамикс групп». Тогда оператором отеля стала «Гостиничная компания», возобновившая работу гостиницы в 2017 году. Однако Marriott International отказал ей в праве работать под своим брендом, и до 2018 года отель именовался Center Kazan Hotel Kremlin. Вернуть название Courtyard by Marriott Kazan Kremlin удалось лишь после покупки «Гостиничной компанией» здания отеля и прилегающего земельного участка.

К началу 2019 года в Казани насчитывалось 230 отелей и хостелов (более 8 тыс. номеров на 20 тыс. посетителей). Их среднегодовая загрузка в прошлом году составила 60%. Гостиниц категории четыре звезды в Казани 21 и строятся еще четыре. Отельеры ожидают усугубления ситуации со снижением загрузки гостиниц.

Ранее стало известно, что казанская сеть отелей «Берисон» «пропишется» в историческом памятнике.