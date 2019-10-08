В ноябре в Казани пройдет фестиваль «Зиланткон»

С 1 по 4 ноября в Казани в КДК им. В.Ленина пройдет 29-й международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». В нем примут участие ролевики со всей России и из других стран.

Участников фестиваля ждет более 250 мероприятий: мастер-классы, лекции, концерты, семинары по созданию костюмов, турниры, ярмарки и костюмированные балы.

Традиционно фестиваль будет разделен на несколько тематических площадок: настольные игры, открытые зоны с мастер-классами, музыкальная, спортивная площадки. На последней, в частности, пройдет турнир по артистическому фехтованию, который в этом году получил статус Открытого кубка Татарстана и стал официальным квалификационным турниром Федерации артистического фехтования России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Конвент посетит мастер ролевых игр из Палестины, который расскажет об истории становления и стиле ролевых игр в арабском мире.

Вход на фестиваль свободный. Ночная программа на территории КАПО им. Горбунова открыта лишь для участников «Зиланткона».

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