Стало известно, что привлекает туристов в Казани

Туристы приезжают в Казань за национальным колоритом, а также на международные и всероссийские мероприятия. Также столица Татарстана входит в пять российских городов, популярных среди туристов. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

С января по август город посетили около 3 млн туристов из 169 стран. Казанский аэропорт перевез 2,5 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за такой же период прошлого года. А в сфере туризма Казани работают почти 16 тыс. человек, это 2,5% от занятых в экономике города.

В последнее время туристам предлагают новинку — экскурсии на электрических самокатах, с помощью которых можно за день осмотреть больше достопримечательностей.

Кроме того, вырос спрос на блюда татарской национальной кухни. Он увеличился на 20%.

Напомним, ранее Татарстан вошел в десятку регионов России, которые вызывали интерес у иностранцев эти летом.

