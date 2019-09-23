Роскомнадзор готов к созданию списка распространителей фейк-ньюс

Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют ложную информацию.

В перечень будут входить номера страниц, которые участвуют в распространении фейков, и описание такой информации, передает ТАСС.

С начала действия закона о фейковых новостях в Роскомнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, которые содержали недостоверную информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности.

Дополнительно РКН выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. Как говорится в докладе, в настоящий момент вся она удалена.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram из-за отсутствия файла с такими данными.

