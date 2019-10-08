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СМИ: названы кандидаты на вылет из числа российских губернаторов

03:49, 08.10.2019 1
СМИ: названы кандидаты на вылет из числа российских губернаторов
Фото: kremlin.ru

Во второй половине октября может начаться новая волна губернаторских отставок.

Высока вероятность ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, главы Пензенской области Ивана Белозерцева, главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

«Ростех» заинтересован в отставке Василия Голубева, возглавляющего Ростовскую область, однако он может сохранить свой пост.

Среди возможных кандидатов на вылет также Владимир Илюхин (Камчатский край), Михаил Игнатьев (Республика Чувашия), Игорь Орлов (Архангельская область) и Анатолий Артамонов (Калужская область).

Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования — в 2020 году прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, непрямые — в ХМАО, уточняет издание.

Предыдущая волна губернаторских отставок прошла в марте этого года. В ходе нее с должностей ушли главы пяти регионов — Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республик Алтай и Калмыкия.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин выбирает новых губернаторов.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    Главное в этой чехарде ,не рассматриваются результаты их работы за период .сняли и простили или достойных в забвение.
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