СМИ: названы кандидаты на вылет из числа российских губернаторов

Во второй половине октября может начаться новая волна губернаторских отставок.

Высока вероятность ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, главы Пензенской области Ивана Белозерцева, главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

«Ростех» заинтересован в отставке Василия Голубева, возглавляющего Ростовскую область, однако он может сохранить свой пост.

Среди возможных кандидатов на вылет также Владимир Илюхин (Камчатский край), Михаил Игнатьев (Республика Чувашия), Игорь Орлов (Архангельская область) и Анатолий Артамонов (Калужская область).

Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования — в 2020 году прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, непрямые — в ХМАО, уточняет издание.

Предыдущая волна губернаторских отставок прошла в марте этого года. В ходе нее с должностей ушли главы пяти регионов — Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республик Алтай и Калмыкия.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин выбирает новых губернаторов.