В Кремле рассказали, как Путин выбирает новых губернаторов

Президент России Владимир Путин при выборе кандидатов на должность временно исполняющих обязанности губернатора регионов ориентируется в первую очередь на послужной список и профессиональные качества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос партийной принадлежности не стоит на первом месте.

«Это, безусловно, фактор, но в первую очередь, еще раз повторяю, идет ориентирование на профессиональные качества», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. На его место временно назначен глава ОНФ Михаил Развозжаев.