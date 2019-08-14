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В Кремле рассказали, как Путин выбирает новых губернаторов

14:26, 14.08.2019
В Кремле рассказали, как Путин выбирает новых губернаторов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин при выборе кандидатов на должность временно исполняющих обязанности губернатора регионов ориентируется в первую очередь на послужной список и профессиональные качества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос партийной принадлежности не стоит на первом месте.

«Это, безусловно, фактор, но в первую очередь, еще раз повторяю, идет ориентирование на профессиональные качества», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. На его место временно назначен глава ОНФ Михаил Развозжаев.

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