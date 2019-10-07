В ОЭЗ «АлмА» ответили на вопросы жителей Альметьевска об угрозах экологии — видео

В Альметьевске начал работу инфоцентр особой экономической зоны «АлмА», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В нем эксперты отвечают на волнующие жителей вопросы, связанные с будущим экономической зоны, в частности о химзаводе «Татнефти», который там разместится.

— Вдруг строительство нового завода будет плохо влиять [на природу]. Каждый человек переживает за своих детей, свое будущее. — заявила журналистам жительница Альметьевска Альбина Нургалиева.

Центр расположен на главной улице Альметьевска, так что туда может обратиться любой горожанин — узнать об экологической ситуации в районе или о новых технологиях, которые будут применять при строительстве завода.

Эксперты центра объясняют, что при строительстве завода будут следовать принципам безотходного производства. Более того, уже сейчас идет модернизация существующих факельных установок, что позволяет снизить выбросы на 59 процентов.

— На водные объекты влияния установка практически не оказывает, в области обращения с отходами изменения будут минимальными, — добавляет главный инженер ООО «Оргнефтехим» Ольга Гудкова.

Напомним, ранее подробности о строительстве химзавода в Альметьевске раскрывал гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.