Минздрав Татарстана рассказал о состоянии здоровья ребенка, которого пыталась зарезать мать

Состояние мальчика, которому мать нанесла несколько ударов ножом после ссоры с супругом в Набережных Челнах, оценивается как тяжелое.

На данный момент ребенок находится в реанимации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Напомним, что минувшей ночью в Набережных Челнах молодая мать зарезала своих детей. Двухлетнему сыну она нанесла 7 ударов ножом, он скончался до приезда скорой помощи. Несколько ударов тем же предметом женщина нанесла семилетнему мальчику. После она пыталась покончить с собой.

Причиной стала ссора между супругами. Примерно в 9 вечера начался скандал, когда муж пришел с работы домой. Она ревновала его к коллеге, просила уволиться. Чтобы не продолжать ссору, глава семейства покинул дом и ушел к родителям.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более малолетних».