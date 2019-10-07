В Ставрополье выписали первый штраф из-за курения на балконе
Жителю города Изобильного Ставропольского края выписали штраф за пожар, который начался из-за неосторожного курения на балконе.
На виновника инцидента составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
Мужчина должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ранее в МЧС все-таки подтвердили, что новые правила противопожарного режима не запрещают курить на балконах.
Напомним, в начале октября в Челнах из-за брошенного на балкон окурка начался пожар, в котором чуть не погибла девочка-инвалид.ОбществоПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым