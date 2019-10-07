Айдар Метшин: «Активных жителей Нижнекамска мы будем отправлять за границу»

Актив председателей советов территориального общественного самоуправления (СТОС) и старших по домам Нижнекамска побывал в Барселоне. И такие поездки неравнодушных горожан за рубеж для изучения опыта будут «системными».

Впечатлениями от поездки в Испанию на «деловом понедельнике» поделилась старшая по дому Менделеева, 26 Фарида Нигматзянова. По словам женщины, 5 дней, проведенных в Каталонии, были для нее одними из самых счастливых в жизни.

«Это был сплошной праздник! Возглавил нашу женскую делегацию руководитель исполнительного комитета города Денис Баландин. Нам с ним было очень хорошо, такое ощущение возникло, что он там жил всегда. Дорогу искал по навигатору, а мы все время шли за ним. Ежедневно проходили пешком по 10-15 километров», — рассказала Нигматзянова.



Поездка в Барселону для нижнекамцев стала поощрением от местных властей за проведенную работу в домах и на придомовых территориях. В загранпоездке побывали шесть женщин — три старших по дому и три руководителя СТОС.

По словам главы Нижнекамского района Айдара Метшина, город Барселона для обмена опытом был выбран не случайно: в столице Каталонии активно развито вовлечение местных жителей в жизнь улиц и дворов.



«В Барселоне хорошо развито добрососедство. Одна из наших задач — не только физическое изменение домов, дворов, но повышение дворовой культуры населения. Хочу отметить, что такие поездки будут системными. Активных и неравнодушных жителей нашего города мы будем отправлять за границу и другие города России, где можно перенять полезный опыт», — добавил Айдар Метшин.



Воспользовавшись моментом, старшая по дому Фарида Нигматзянова попросила Айдара Метшина посетить двор по адресу Менделеева, 26 и в первую очередь включить его в реализацию республиканской программы «Наш двор». В конце своего выступления активистка поцеловала мэра Нижнекамска за подаренную возможность побывать в одном из красивейших городов планеты.



Также на еженедельной планерке руководителей шла речь о развитии малого и среднего бизнеса в Нижнекамске, реализации республиканских программ, озеленении города и переходе на цифровое телевидение.

